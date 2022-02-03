Москва вошла в тройку лучших мегаполисов мира по версии ООН

Москва. Столица России заняла по предварительным данным третье место среди 29 мегаполисов мира в рейтинге организации «Индекс процветания городов». Исследование проводилось в рамках программы «ООН-Хабитат», окончательная версия будет опубликована 31 марта, пишет «Российская газета».

Отмечается, что эксперты ООН поставили Москву на первую позицию по развитию инфраструктуры и качеству жизни. Так, по первому из этих двух показателей российская столица набрала 83,2 балла при 76,3 у Парижа и 75,9 у Лондона. А по качеству жизни столицы Великобритании и Франции показали 61,59 и 57,16 балла соответственно при 68,3 у Первопрестольной.

Добавим, первое место по сумме показателей в рейтинге занял Сингапур, второе присудили Торонто (Канада).