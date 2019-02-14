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Жители Магнитогорска высказались против мемориала на месте разрушенного дома

13:05, 14 февраля, 2019
Дарья Снидкова
13:05, 14 февраля, 2019
Дарья Снидкова
37
0
#благоустройство\n#город\n#мнение\n#общесвенное мнение\n#жители\n#памятник
Фото: Википедия
37
0

Территорию планируют благоустроить.

Магнитогорск. Жители Магнитогорска не захотели, чтобы на месте частично обрушившегося дома ставили монументы, напоминающие о трагедии. Об этом пишет «Регнум».

Главный архитектор города Дмитрий Хоменко представил предварительный проект благоустройства территории. В планах отремонтировать детский клуб, восстановить тротуары, установить скамейки, разбить клумбы, а также высадить 39 деревьев – по числу жертв взрыва 31 декабря.

Концепцию утвердят после окончания технической экспертизы дома.

Местные жители пожелали увидеть парковки, тренажеры и пешеходные дорожки. Также граждане попросили обрезать либо убрать старые деревья и установить систему уличного освещения.

Ранее на месте планировали поставить памятник из 39 белых птиц, взлетающих в небо.

 

13:05, 14 февраля, 2019
Дарья Снидкова
37
0
#благоустройство\n#город\n#мнение\n#общесвенное мнение\n#жители\n#памятник

 

 

 


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