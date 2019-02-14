Жители Магнитогорска высказались против мемориала на месте разрушенного дома

Территорию планируют благоустроить.

Магнитогорск. Жители Магнитогорска не захотели, чтобы на месте частично обрушившегося дома ставили монументы, напоминающие о трагедии. Об этом пишет «Регнум».

Главный архитектор города Дмитрий Хоменко представил предварительный проект благоустройства территории. В планах отремонтировать детский клуб, восстановить тротуары, установить скамейки, разбить клумбы, а также высадить 39 деревьев – по числу жертв взрыва 31 декабря.

Концепцию утвердят после окончания технической экспертизы дома.

Местные жители пожелали увидеть парковки, тренажеры и пешеходные дорожки. Также граждане попросили обрезать либо убрать старые деревья и установить систему уличного освещения.

Ранее на месте планировали поставить памятник из 39 белых птиц, взлетающих в небо.