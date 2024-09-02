Владимир Путин провёл открытый урок «Разговор о важном»

Кызыл. Тыва. В ходе поездки в Кызыл президент России Владимир Путин посетил новую среднюю общеобразовательную школу №20 имени Героев Отечества и провёл открытый урок «Разговор о важном». Об этом сообщает сайт Кремля.

Данная школа — одно из четырёх учебных заведений, построенных в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа». Обучение в школе ведётся на русском и тувинском языках, по субботам здесь работают кружки и секции. Названа школа в честь Дня Героев Отечества — памятной даты, которая отмечается 9 декабря с 2007 года.

Напомним, в прошлом году Владимир Путин провёл «Разговор о важном» в мастерской управления «Сенеж», что в подмосковном Солнечногорске.