Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

Владимир Путин провёл открытый урок «Разговор о важном»

13:50, 02 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Владимир Путин провёл открытый урок «Разговор о важном»
13:50, 02 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
42
0
#Тува\n#Владимир Путин\n#День знаний
Фото: kremlin.com
42
0

Президент страны побывал в школе Кызыла.

Кызыл. Тыва. В ходе поездки в Кызыл президент России Владимир Путин посетил новую среднюю общеобразовательную школу №20 имени Героев Отечества и провёл открытый урок «Разговор о важном». Об этом сообщает сайт Кремля.

Данная школа — одно из четырёх учебных заведений, построенных в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа». Обучение в школе ведётся на русском и тувинском языках, по субботам здесь работают кружки и секции. Названа школа в честь Дня Героев Отечества — памятной даты, которая отмечается 9 декабря с 2007 года.

Напомним, в прошлом году Владимир Путин провёл «Разговор о важном» в мастерской управления «Сенеж», что в подмосковном Солнечногорске.

13:50, 02 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
42
0
#Тува\n#Владимир Путин\n#День знаний