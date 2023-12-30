Российским школьникам запретят использовать калькуляторы на ОГЭ

Москва. Школьники не смогут воспользоваться калькуляторами на основном государственном экзамене по математике в 2024 году. Об этом сообщает «Мир 24» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

В ведомстве отметили, что норма, разрешающая использовать непрограммируемый калькулятор, была исключена из проекта приказа, касающегося ОГЭ, по итогам его обсуждения. В будущем этот вопрос будет рассмотрен более детально, с учетом статистики арифметических ошибок при ответах на вопросы ОГЭ. Пока же учащимся будет разрешено пользоваться линейкой для построения чертежей и справочными материалами, содержащими основные формулы курса.

Вопрос об использовании калькуляторов на экзаменах поднимался уже не раз. Так, в ноябре текущего года сообщалось, что ученикам девятых классов с 2024 года могут разрешить принести непрограммируемые калькуляторы на ОГЭ. Тогда же уточнялось, что использовать их можно будет для решения определенного типа задач.