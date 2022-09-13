Тему спецоперации распределили в школах России по урокам «Разговоры о важном» на год

Москва. Министерство просвещения России распределило тему специальной военной операции на Украине по урокам «Разговоры о важном» в школах страны. Как сообщает RT, руководитель министерства Сергей Кравцов отметил, что в российских школах в течение учебного года будут изучать тему на уроках «Разговоры о важном».

«Кто-то говорил, там СВО исключили, ничего не исключили, это просто мы всё, что касается содержания специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года», — цитирует издание министр просвещения.

Также отмечается, что «Разговоры о важном» будут проходить в формате классного часа в начале каждой учебной недели. Приоритетными целями данного цикла уроков станут просвещение в области истории и гражданское воспитание.

Первый урок в таком формате прошёл в школах страны 5 сентября.