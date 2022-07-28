В российских вузах засекретили данные поступающих детей участников спецоперации

Москва. Информацию об абитуриентах из числа детей военных, участвующих в спецоперации на Украине, сделали недоступной для посторонних. Как пишет Коммерсантъ, сведения засекретили по требованию Минобрнауки России.

В частности, в вузовских документах вместо имен и СНИЛС указываются специальные номера, присвоенные поступающим из данной категории.

Напомним, для детей участников спецоперации выделена специальная квота в 10% от общего числа бюджетных мест в государственных вузах. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. При этом дети погибших или получивших ранения на Украине военных, а также сотрудников госорганов и МВД могут стать студентами без вступительных испытаний. Однако по творческим специальностям допускается прием таких абитуриентов по результатам специального конкурса. В то же время они могут без экзаменов поступить в суворовские и нахимовские училища, кадетские и казачьи корпуса.

В Минобрнауки изданию сообщили, что общее количество бюджетных мест в российских вузах по данной квоте в 2022 году составит 43,5 тыс. В эту цифру включены также дети, оказавшиеся на территории ведения боевых действий. Отмечается, что пока количество желающих воспользоваться льготой в вузах Москвы не превышает предусмотренного числа мест.