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В российских кинотеатрах нашли способ показывать западное кино

14:46, 01 августа, 2022
Евгений Кандаков
В российских кинотеатрах нашли способ показывать западное кино
14:46, 01 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#культура\n#кино\n#Голливуд\n#фильмы\n#мультфильмы\n#кинематограф\n#кинотеатр\n#санкции
Фото: pixabay.com
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Новинки будут демонстрироваться как видеоматериал.

Москва. Россияне не останутся без новинок кинокомпаний, присоединившихся к санкциям. В частности, объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» начнет с 1 августа демонстрировать западные ленты как видеоматериал, пишет «Интерфакс».

Как пояснил гендиректор сети Алексей Васясин, в начале сеанса будет показан российский фильм, затем – зарубежный. По его словам, последний будет позиционироваться как видеоматериал. Демонстрация такой кинопродукции не требует прокатного удостоверения, заявил топ-менеджер.

В частности, российские зрители смогут посмотреть по указанной схеме голливудский полнометражный мультфильм «Миньоны: Грювитация» студии Universal Pictures. Перед ним можно будет увидеть российскую анимационную сказку «Кощей. Начало». Далее компания планирует представить другие фильмы студий, решивших покинуть нашу страну после начала спецоперации на Украине.

При этом Васясин заверил, что киносеть готова расплатиться с создателями фильмов, если они вернутся в Россию.

Ранее об уходе с российского рынка кинопроката заявили компании Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal.

14:46, 01 августа, 2022
Евгений Кандаков
110
0
#культура\n#кино\n#Голливуд\n#фильмы\n#мультфильмы\n#кинематограф\n#кинотеатр\n#санкции