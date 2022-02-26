Россию отстранили от участия в «Евровидении-2022»

Москва. Россия не сможет принять участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2022 году. Как передаёт RT, об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в Европейском вещательном союзе (EBU). Ранее отстранить Россию в связи с проведением военной спецоперации на Украине потребовали финский и шведский вещатели.

По мнению руководства EBU, включение страны в список участников на фоне кризиса на Украине «подорвёт репутацию мероприятия».

«Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, сближает зрителей, воспевает разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене», — утверждают организаторы Евровидения.

Напомним, в предыдущий раз Россию не допустили до участия в «Евровидении» в 2017 году. Тогда конкурс проходил в Киеве, и украинские спецслужбы запретили въезд в страну Юлии Самойловой из-за её выступления в Крыму в 2015 году. В EBU предложили Москве заменить Самойлову другим исполнителем, либо организовать для неё выступление дистанционно. Первый канал назвал оба варианта неприемлемыми и отказался от трансляции конкурса. В итоге Самойлова отправилась на музыкальный конкурс в 2018 году, который проходил в Лиссабоне. Но российская артистка не смогла выйти из полуфинала.

В 2021 году победителем «Евровидения» стала итальянская рок-группа Måneskin. Конкурс в 2022 году пройдёт в мае в Турине.