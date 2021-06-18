Региональные власти запретили проводить Грушинский фестиваль и «Дикую мяту»

Ранее были перенесены на более поздние сроки «Нашествие» и Dobrofest.



Самара. Ежегодный фестиваль бардовской песни имени Валерия Грушина в 2021 году не состоится. Как заявили организаторы, мероприятие перенесено на 2022 год по решению властей Самарской области, пишет РБК.

Фестиваль должен был пройти с 1 по 4 июля на Мастрюковских озерах между Самарой и Тольятти. В начале июня власти региона позволили провести его в традиционном формате с проживанием публики в палатках и массовым концертом бардов на сцене под горой. При этом участникам рекомендовали заранее привиться от коронавируса. Однако в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки разрешение было отозвано.

Еще меньше повезло тем, кто собирался отдохнуть на фестивале «Дикая мята» возле села Бунырево в Тульской области, назначенном на 18-20 июня. Власти региона запретили его проведение за 12 часов до открытия.

Предварительно были установлены жесткие ограничения для гостей: попасть на мероприятие можно было только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус либо сертификата о вакцинировании от COVID-19. Однако санитарные врачи посчитали даже такие требования недостаточными в условиях вспышки коронавируса в регионе.

Ранее в Ярославской области перенесли на конец лета музыкальный фестиваль Dobrofest.

До этого организаторам пришлось повторно отложить проведение знаменитого рок-фестиваля «Нашествие» в Московской области. Он состоится в 2022 году. Год назад мероприятие уже отменяли из-за неблагоприятной эпидситуации.