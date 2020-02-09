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Томская школьница выкупила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга за 1 доллар

15:47, 09 февраля, 2020
Ксения Чернова
Томская школьница выкупила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга за 1 доллар
15:47, 09 февраля, 2020
Ксения Чернова
227
0
#дети\n#культура\n#литература\n#Томск
Фото: wikimedia.org
227
0

Девочка планирует изменить концовку «Женщины в комнате» и сделать ее более оптимистичной.

Томск. Томская школьница выкупила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате» за 1 доллар. Девочка подписала контракт с писателем по программе Dollar Baby, отмечают Вести.ру.

«Женщина в комнате» – рассказ в жанре хоррора о необходимости принять решение об эвтаназии больной раком матери. Его уже экранизировали в 1983 году. Томская школьница планирует представить свою работу осенью 2020 года в Краснодаре на ежегодном международном фестивале Dollar Baby Russia. Девочка планирует изменить концовку и сделать ее более оптимистичной.

По программе Dollar Baby Стивен Кинг еще с прошлого века за 1 доллар делится своими авторскими правами со школьниками и студентами-кинематографистами, чтобы те могли экранизировать его работу. По условиям контракта, должен получится короткометражный фильм до 40 минут, однако в широкий прокат картину можно будет выпустить лишь с разрешения Кинга.

15:47, 09 февраля, 2020
Ксения Чернова
227
0
#дети\n#культура\n#литература\n#Томск

 

 

 


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