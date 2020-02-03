В СМИ попал список возможных претендентов на участие в «Евровидении-2020» от России

Ранее единственным вариантом считался Александр Панайотов.

Москва. 4 исполнителя и один коллектив рассматриваются сейчас в качестве вероятных участников «Евровидения-2020» от России. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на издание Super.

В шорт-лист вошли, в частности, Полина Гагарина, группа Ильи Прусикина Little Big, Юлия Зиверт (творческий псевдоним ZIVERT), Димаш Кудайберген и Александр Панайотов.

О возможном участии в конкурсе Александра Панайотова заявил ранее композитор Игорь Крутой.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2020» пройдет в Нидерландах. Местом проведения финала 16 мая станет «Ahoy Arena» в Роттердаме.