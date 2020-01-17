Марина Хлебникова пожаловалась на неизлечимую болезнь

Снимки сильно похудевшей певицы встревожили фанатов.



Москва. В наличии неизлечимой болезни призналась Марина Хлебникова. Слухи об этом, вызванные фотографиями исхудавшей певицы, опечалили поклонников, сообщает russianshowbiz.info.

Также фанаты подозревают, что звезда пристрастилась к спиртному. Между тем сама артистка рассказала, что много лет неизлечимо больна. Диагноз Марина Хлебникова не озвучила.

Она пояснила, что врачи прилагают все усилия, но вернуть оптимальную массу тела не удается. Единственное, чего добились специалисты – вес остановился на определенной отметке и далее не падает.

Добавим, несмотря на недуг, от новогодних выступлений Марина Хлебникова не отказалась.

В настоящее время звезде 54 года. В молодости Хлебникова занималась спортом, была кандидатом в мастера спорта по плаванию и даже чемпионкой Москвы 1987 года.