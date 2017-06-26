В Санкт-Петербурге вандалы осквернили могилу Виктора Цоя

Злоумышленники замусорили место захоронения рок-музыканта.

Санкт-Петербург. Место захоронения знаменитого рок-музыканта Виктора Цоя на Богословском кладбище Санкт-Петербурга пострадало от рук неизвестных злоумышленников. Как пишет со ссылкой на очевидцев «Лента.ру», хулиганы поломали и разбросали вокруг могилы с памятником цветы и портреты лидера группы «Кино», принесенные туда поклонниками.

В частности, фото с места происшествия разместила «ВКонтакте» москвичка Вероника Красильникова.

Напомним, Виктор Цой родился 21 июня 1962 года, и на минувшей неделе фанаты отмечали его 55-летие. Вероятно, именно тогда на могилу музыканта принесли в большом количестве цветы и портреты.

Виктор Цой известен как лидер рок-группы «Кино», популярной в СССР в 80-е годы 20 века, автор музыки и текстов песен данного коллектива. Погиб в автокатастрофе в Латвии в 1990 году в возрасте 28 лет. Похоронен на Богословском кладбище в Калининском районе Санкт-Петербурга.