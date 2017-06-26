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      В Санкт-Петербурге вандалы осквернили могилу Виктора Цоя

      14:20, 26 июня, 2017
      Новичок
      14:20, 26 июня, 2017
      Новичок
      207
      0
      #культура\n#вандализм\n#музыка\n#Виктор Цой\n#рок
      Фото: goodfon.ru
      207
      0

      Злоумышленники замусорили место захоронения рок-музыканта.  

      Санкт-Петербург. Место захоронения знаменитого рок-музыканта Виктора Цоя на Богословском кладбище Санкт-Петербурга пострадало от рук неизвестных злоумышленников. Как пишет со ссылкой на очевидцев «Лента.ру», хулиганы поломали и разбросали вокруг могилы с памятником цветы и портреты лидера группы «Кино», принесенные туда поклонниками.

      В частности, фото с места происшествия разместила «ВКонтакте» москвичка Вероника Красильникова.

      Напомним, Виктор Цой родился 21 июня 1962 года, и на минувшей неделе фанаты отмечали его 55-летие. Вероятно, именно тогда на могилу музыканта принесли в большом количестве цветы и портреты.

      Виктор Цой известен как лидер рок-группы «Кино», популярной в СССР в 80-е годы 20 века, автор музыки и текстов песен данного коллектива. Погиб в автокатастрофе в Латвии в 1990 году в возрасте 28 лет. Похоронен на Богословском кладбище в Калининском районе Санкт-Петербурга.

       

      14:20, 26 июня, 2017
      Новичок
      207
      0
      #культура\n#вандализм\n#музыка\n#Виктор Цой\n#рок

       

       

       

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