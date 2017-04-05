Представители Николая Носкова сообщили о стабильном состоянии певца

Сейчас он проходит курс лечения.

Москва. Представители российского певца Николая Носкова рассказали о том, что его состояние стабилизировалось. Они сообщили, что врачи назначили ему курс лечения, пишет «Газета.Ру».

«По результатам проведенного обследования можно сказать, что динамика позитивная», – добавили в пресс-службе Носкова.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 марта певца экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии в клинический госпиталь «Лапино». Позднее его перевели из реанимации в стационар.