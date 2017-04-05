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      Представители Николая Носкова сообщили о стабильном состоянии певца

      13:56, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:56, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      83
      0
      #Россия\n#певцы\n#больница
      Фото: twitter.com/penzakontsert
      83
      0

      Сейчас он проходит курс лечения.

      Москва. Представители российского певца Николая Носкова рассказали о том, что его состояние стабилизировалось. Они сообщили, что врачи назначили ему курс лечения, пишет «Газета.Ру».

      «По результатам проведенного обследования можно сказать, что динамика позитивная», – добавили в пресс-службе Носкова.

      Ранее сообщалось, что в ночь на 27 марта певца экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии в клинический госпиталь «Лапино». Позднее его перевели из реанимации в стационар.

      13:56, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      83
      0
      #Россия\n#певцы\n#больница
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