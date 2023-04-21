Производитель батареек Duracell решил уйти из РФ

Москва. Компания Duracell покинет Россию. Как пишет Коммерсантъ, эту информацию подтвердил генеральный директор Duracell Russia Юрий Коротаев.

Он рассказал, что разослал бизнес-партнерам письмо, в котором предупредил об уходе бренда с российского рынка и попросил контрагентов предоставить документы для проведения окончательных взаиморасчетов. Также Коротаев уточнил, что Duracell сворачивает продажу своей продукции в России и распродает запасы оставшихся на складах товаров.

При этом компания продолжит осуществлять в нашей стране экологические проекты, добавил топ-менеджер.

Duracell известна как производитель батареек и аккумуляторов, существует с 1930 года. Владельцем бренда является американский холдинг Berkshire Hathaway.

Напомним, недавно в Италии изобрели полностью съедобную батарейку.