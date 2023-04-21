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Производитель батареек Duracell решил уйти из РФ

16:28, 21 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Производитель батареек Duracell решил уйти из РФ
16:28, 21 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#США\n#Россия\n#бренды\n#политика\n#санкции\n#бизнес\n#экология\n#батарейки
Фото: pxhere.com
24
0

Это подтвердил руководитель российского подразделения компании.

Москва. Компания Duracell покинет Россию. Как пишет Коммерсантъ, эту информацию подтвердил генеральный директор Duracell Russia Юрий Коротаев.

Он рассказал, что разослал бизнес-партнерам письмо, в котором предупредил об уходе бренда с российского рынка и попросил контрагентов предоставить документы для проведения окончательных взаиморасчетов. Также Коротаев уточнил, что Duracell сворачивает продажу своей продукции в России и распродает запасы оставшихся на складах товаров.

При этом компания продолжит осуществлять в нашей стране экологические проекты, добавил топ-менеджер.

Duracell известна как производитель батареек и аккумуляторов, существует с 1930 года. Владельцем бренда является американский холдинг Berkshire Hathaway. 

Напомним, недавно в Италии изобрели полностью съедобную батарейку.

16:28, 21 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#США\n#Россия\n#бренды\n#политика\n#санкции\n#бизнес\n#экология\n#батарейки