Элемент питания: итальянские ученые создали полностью съедобную батарейку

Рим. Италия. Безопасную для окружающей среды батарейку разработали специалисты Итальянского технологического института. Она целиком состоит из съедобных или безвредных компонентов, сообщает «МИР 24» со ссылкой на Advanced Materials.

В настоящее время создан прототип устройства диаметром около 1 см. Он работает при напряжении в 0,65 вольт и обеспечивает ток 48 микроампер в течение 12 минут.

Инновационную батарейку можно использовать для детских игрушек. Если ребенок проглотит элемент, он будет усвоен организмом без малейшего вреда. Для изготовления изделия используются такие вещества, как витамин рибофлавин, вода, водоросли нори, пчелиный воск и пищевое золото.

Батарейку предполагают использовать также для питания датчиков, контролирующих состояние здоровья и условия хранения продуктов питания.