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Союз пивоваров: обязательная маркировка может привести к подорожанию пива в России

17:36, 12 июля, 2022
Евгений Кандаков
Союз пивоваров: обязательная маркировка может привести к подорожанию пива в России
17:36, 12 июля, 2022
Евгений Кандаков
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#экономика\n#бизнес\n#письмо\n#Владимир Путин\n#производство\n#маркировка\n#пиво
Фото: pixabay.com
79
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Производители написали открытое письмо президенту.

Москва. Союз российских пивоваров обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Производители пенного напитка просят отменить введение обязательной маркировки своей продукции с 2023 года, пишет Коммерсантъ.

По мнению представителей отрасли, в результате выпуск пива в России упадет на 20-30%, а себестоимость вырастет на одну десятую.

Пивовары пояснили, что компоненты системы маркировки производят в странах, присоединившихся к санкциям против России – США, Германии, Италии, Японии и на Тайване. Также производители указали на пример с введением обязательной маркировки в производстве бутилированной питьевой и минеральной воды. Там производительность линий после нововведения упала на 20-30%.

17:36, 12 июля, 2022
Евгений Кандаков
79
0
#экономика\n#бизнес\n#письмо\n#Владимир Путин\n#производство\n#маркировка\n#пиво