Союз пивоваров: обязательная маркировка может привести к подорожанию пива в России

Москва. Союз российских пивоваров обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Производители пенного напитка просят отменить введение обязательной маркировки своей продукции с 2023 года, пишет Коммерсантъ.

По мнению представителей отрасли, в результате выпуск пива в России упадет на 20-30%, а себестоимость вырастет на одну десятую.

Пивовары пояснили, что компоненты системы маркировки производят в странах, присоединившихся к санкциям против России – США, Германии, Италии, Японии и на Тайване. Также производители указали на пример с введением обязательной маркировки в производстве бутилированной питьевой и минеральной воды. Там производительность линий после нововведения упала на 20-30%.