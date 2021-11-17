Госдума разрешила заключать трудовые договоры дистанционно

Документ об этом принят в третьем чтении.



Москва. Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон, позволяющий россиянам устраиваться на постоянную работу по электронным документам, в том числе удаленно. Как сообщает пресс-служба парламента, он дополняет Трудовой кодекс новой статьей.

Статья закрепляет возможность и механизмы использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования их на бумажном носителе. К ним относятся, в частности, трудовой и ученический договоры, договор о материальной ответственности и порядка 30 видов других кадровых документов.

Это позволяет гражданам выбирать себе работодателей из других регионов. Теперь они могут дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор, а также заверить электронной подписью рабочие документы.

Виртуальный документооборот в данной сфере будет осуществляться через единую цифровую платформу «Работа в России» и Портал госуслуг. Кроме того, возможно использование информационных систем работодателей при условии их соответствия требованиям Трудового кодекса.