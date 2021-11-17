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Госдума разрешила заключать трудовые договоры дистанционно

17:21, 17 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Госдума разрешила заключать трудовые договоры дистанционно
17:21, 17 ноября, 2021
Евгений Кандаков
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#Госдума\n#депутаты\n#законы\n#работа\n#электронный документооборот\n#трудоустройство
Фото: http://duma.gov.ru/
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Документ об этом принят в третьем чтении.

Москва. Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон, позволяющий россиянам устраиваться на постоянную работу по электронным документам, в том числе удаленно. Как сообщает пресс-служба парламента, он дополняет Трудовой кодекс новой статьей.

Статья закрепляет возможность и механизмы использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования их на бумажном носителе. К ним относятся, в частности, трудовой и ученический договоры, договор о материальной ответственности и порядка 30 видов других кадровых документов.

Это позволяет гражданам выбирать себе работодателей из других регионов. Теперь они могут дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор, а также заверить электронной подписью рабочие документы.

Виртуальный документооборот в данной сфере будет осуществляться через единую цифровую платформу «Работа в России» и Портал госуслуг. Кроме того, возможно использование информационных систем работодателей при условии их соответствия требованиям Трудового кодекса.

17:21, 17 ноября, 2021
Евгений Кандаков
55
0
#Госдума\n#депутаты\n#законы\n#работа\n#электронный документооборот\n#трудоустройство
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