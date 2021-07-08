Российские производители овощей прогнозируют снижение цен на морковь

Стоимость корнеплода снизится за счет поступления на рынок свежего урожая с Кубани.



Москва. Морковь в российских магазинах будет дешеветь каждую неделю. Это связано с началом массовых поставок из Краснодарского края, пишет Коммерсантъ со ссылкой на ТАСС.

По словам директора Национального союза производителей плодов и овощей Михаила Глушкова, которые приводит агентство, килограмм кубанской моркови стоит в среднем на 10 рублей дешевле привозного.

«В статистике резкое падение цены сразу не отразится, но по мере замещения импорта стоимость моркови с каждой неделей будет становиться все ниже», - приводит агентство слова Глушкова. Также в связи с поступлением российской продукции нового урожая начали дешеветь овощи «борщевого набора», отметил председатель отраслевого объединения.

Михаил Глушков пояснил, что из-за поздней весны поступление на рынок свежих фруктов задерживается на 1-2 недели, что отразилось на ценах. Яблоки российского производства поступят в магазины в ближайшие 2–3 недели, что приведет к снижению цен на них, добавил глава союза.

Напомним, по данным Росстата, в июне годовой рост потребительских цен ускорился до 6,6%, что составляет максимум с августа 2016 года. В частности, из овощей и фруктов больше всего в июне выросла в цене свекла – на 58,4%. На 37% подорожала морковь. При этом огурцы подешевели на 21,8%, помидоры - на 16,2%.