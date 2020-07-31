Глава Санкт-Петербурга решил изменить закон о «наливайках»

Под запрет попали «авторские бары» Северной столицы.



Санкт-Петербург. Внести изменения в закон о «наливайках» планирует губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом он заявил в эфире телеканала «78», пишет «Интерфакс».

Глава Северной столицы назвал закон о запрете продажи алкоголя в заведениях площадью меньше 50 кв. метров «поспешным». По словам Беглова, документ был призван защитить людей, живущих по соседству с круглосуточными алкомаркетами, маскирующимися под бары. Однако он не учитывает наличие в Санкт-Петербурге так называемых «авторских баров», размещающихся на небольших площадях. Эти заведения градоначальник назвал «интересной фишкой» Северной столицы. Кроме того, многие жители посещают маленькие рестораны и кафе с целью пообщаться, а вовсе не злоупотребить спиртным, отметил Беглов.

«Наверное, нужно было провести консультации, встретиться с соответствующим сообществом, поговорить с ними, посмотреть - да просто изучить вопрос», - приводит слова губернатора агентство.

Беглов пообещал провести совещание с бизнесменами и внести изменения в закон до его вступления в силу.

Документ, запрещающий продажу алкогольных напитков в заведениях общепита Санкт-Петербурга площадью менее 50 кв. метров, губернатор Санкт-Петербурга подписал 23 июля. Действовать он начнет с 1 января 2021 года. После его вступления в силу закрыться могут больше ста заведений Северной столицы, что вызвало недовольство рестораторов города.