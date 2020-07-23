Росстандарт введет новый ГОСТ для борьбы с недоливом на автозаправках

С 1 октября бензоколонки начнут оснащать программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа.



Москва. Новый ГОСТ для АЗС утвердил Росстандарт. В ведомстве считают, что в результате удастся свести к минимуму случаи умышленного недолива топлива, пишет со ссылкой на «Ведомости» «Интерфакс».

Как рассказал замглавы Росстандарта Алексей Кулешов, согласно вводимому ГОСТу, бензоколонки с 1 октября начнут оснащать программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа. При этом производителей оборудования обяжут исключить возможность несанкционированной замены узлов и элементов, а также добавление «левых» устройств.

В настоящее время в России действует ГОСТ 1989 года, который не требует защищать автозаправочные колонки от вмешательства извне.

На первом этапе замена оборудования на отвечающее новым требованиям будет добровольной, но со временем ее сделают обязательной.

Кстати, в 2019 году факты недолива были установлены на 39 АЗС из 210 проверенных, отметили в Росстандарте. Сейчас за данное нарушение виновную организацию можно оштрафовать на сумму до 100 тыс. рублей. В Федерации автовладельцев России считают это недостаточным и предлагают ввести за недолив бензина штрафы с оборота.