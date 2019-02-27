Российские операторы подняли цены на туры в Турцию на 15%

Ожидается, что турпоток вырастет на 4-5%.

Москва. Путевки от российских туристических операторов в Турцию подорожали не менее чем на 15% в 2019 году. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишут «Известия».

«Турция дорожает буквально каждый день, в том числе по акциям раннего бронирования», — сказала Ломидзе.

Она связывает рост цен с тем, что жители Германии и Великобритании активизировались с бронированием отелей.

По ее оценке, российский турпоток или останется на уровне прошлого года, или возрастет на 4-5%.