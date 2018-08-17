Центральный банк отозвал лицензию у Московского Вексельного Банка

Он не сможет осуществлять банковские операции.

Москва. Центральный банк России (ЦБ) отозвал лицензию у кредитной организации «Московский Вексельный Банк». Об этом сообщил сайт регулятора.

С 17 августа 2018 года компания больше не сможет осуществлять банковские операции, связи со «снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала».

Напомним, что 10 августа ЦБ отозвал лицензию у московской расчётной небанковской кредитной организации «Инновационный расчётный центр». Отмечается, что деятельность компании была убыточной.