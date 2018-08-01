В России появятся «эконом-бюджет» поезда

Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов выделят в отдельный класс до их полного списания.

Москва. В России планируется выделить старые поезда в отдельный «эконом-бюджет» класс. В него войдут вагоны без кондиционеров и биотуалетов, пишут РИА «Новости».

Кроме того, все поезда планируется разделить на три типа: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд. В каждом из них будут свои классы – эконом, комфорт и бизнес.

Так, дневной экспресс предполагает поездки до шести часов на расстояния не более 600 км.

Ночной поезд рассчитан на расстояния до 1,5 тыс. км и время в пути до 12 часов с полноценным сном.

Традиционный поезд предусматривает поездки на дальние расстояния и более 12 часов.