ФНС откроет доступ к налоговой тайне

С 1 августа служба начнет публиковать информацию о налогоплательщиках.

Москва. Федеральная налоговая служба с 1 августа начнет публиковать на своем сайте информацию о налогоплательщиках, которая ранее являлась налоговой тайной. Об этом пишут РИА «Новости».

На сервисе «Прозрачный бизнес» предприниматели смогут узнать информацию о своих контрагентах.

Так, налоговая намерена публиковать сведения о фирмах-однодневках, численности работников компании, налоговых режимах, участии предприятия в консолидированной группе налогоплательщиков.

Позднее ФНС начнет публиковать данные о штрафах, задолженностях, доходах, расходах, и другую информацию.