Сделано в Удмуртии. Представлено на ПМЭФ

Я вышла на работу только в среду, хотя прилетела в город ночью в воскресенье. Но я два дня с мыслями собиралась у себя дома, потому что это была такая куча впечатлений, что я понимала – если я приду в понедельник, я не смогу связно рассказать вообще ничего. Вот сейчас я уже могу связано рассказывать и даже анализировать, а поначалу это было просто ВАУ. В первый раз в жизни я оказалась на мероприятии вот такого уровня, хотя живу уже немало.