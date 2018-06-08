Сделано в Удмуртии. Представлено на ПМЭФ

Нигде в общей медицине уже не осталось многоразовых шприцев, только стоматология от них отстаёт. Железному шприцу уже сто лет, его придумали в 1926 году, а мы всё ещё его используем, хотя пришёл уже 21 век. Кроме того, в России их не производят, и если говорить с точки зрения импортозамещения, на данный момент уже созданы все условия, чтобы деньги оставались в нашей стране. Сейчас в России два производителя, поэтому госзаказчики могут проводить конкурсы для отечественной продукции, даже не меняя законодательства.