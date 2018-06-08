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Сделано в Удмуртии. Представлено на ПМЭФ
Людмила Ниязова представила ижевскую разработку министру здравоохранения России Веронике Скворцовой
8 июня 2018г.
Главное – начать
«Уральская медицинская компания» уже более 12 лет занимается оптовыми поставками медицинских и стоматологических товаров. В том числе и стоматологических шприцев для обезболивания. Сначала это были многоразовые импортные шприцы. Затем, когда на рынке появились одноразовые тверские, переключились на них. Однако, когда покупатели стали говорить о недостатках продукции, руководство компании задумалось – почему бы не открыть собственное производство в Удмуртии. Для малого бизнеса проект оказался капиталоёмким, решиться на этот шаг было чрезвычайно сложно.

Но дорога стелется под ногами идущего. Сначала «Уральская медицинская компания» разработала собственную модель одноразового шприца и запатентовала её. Затем приступила к поиску инвестиций, в том числе отправила заявки на получение грантов. Результат не заставил себя долго ждать – Фонд содействия инновациям (Фонд Бортника) одобрил грант в 13,9 млн рублей. Общая сумма инвестиций составила около 60 млн рублей. Теперь ижевское предприятие – одно из двух российских производителей одноразовых дентальных шприцев. И поставки ижевских шприцев осуществляются уже в 76 регионов России.
Просто шприц?
Инновационность одноразовых инструментов УМК – в наличии специального защитного колпачка, который позволяет врачу не дотрагиваться до иглы, что полностью исключает риск заражения как врача, так и пациента.
Плюс профессиональная гарантия на препараты анестезии в составе инъектора, исключающая возможность фальсификата, который является причиной случаев анафилактического шока. Кроме этого, удмуртские шприцы позволяют делать аспирационную пробу, то есть производить небольшой забор крови после введения иглы, чтобы убедиться, что инъекция не попадёт в кровеносный сосуд. По словам исполнительного директора УМК Людмилы Ниязовой, смертельные случаи в кресле стоматолога происходят преимущественно именно из-за отсутствия аспирационной пробы. «Поэтому я всегда говорю – не зажмуривайтесь, откройте глаза, посмотрите, чем вам ставят укол!» - добавляет предприниматель.
При этом компания до сих пор работает «вполсилы», в месяц производится в среднем 100 000 при возможности производства в 1 000 000 штук. По статистике, ежегодное количество стоматологических обезболивающих уколов в России составляет 140 миллионов, то есть по одному на каждого жителя нашей страны. Исходя из этих данных, Уральская медицинская компания пока освоила только 1% этого рынка, так что потенциал для роста – просто огромный, нужно просто сделать шаг вперёд.
Ожидание
«В мире, где, по статистике Всемирной организации здравоохранения, в кресле стоматолога в год вирусом гепатита С заражаются 16 млн человек, безопасность стоматологических манипуляций становится ключевой характеристикой при выборе медицинских инструментов», – считает генеральный директор «Уральской медицинской компании» Александр Девятых.
Нигде в общей медицине уже не осталось многоразовых шприцев, только стоматология от них отстаёт. Железному шприцу уже сто лет, его придумали в 1926 году, а мы всё ещё его используем, хотя пришёл уже 21 век. Кроме того, в России их не производят, и если говорить с точки зрения импортозамещения, на данный момент уже созданы все условия, чтобы деньги оставались в нашей стране. Сейчас в России два производителя, поэтому госзаказчики могут проводить конкурсы для отечественной продукции, даже не меняя законодательства.
Людмила Ниязова
исполнительный директор «Уральской медицинской компании»
Категориями безопасности и удобства для персонала руководствуются уже сотни частных клиник по России, в том числе из Магадана, Петропавловска-Камчатского и Чечни, закупающих шприцы «Уральской медицинской компании». В разработке также сегмент государственных клиник. Только в Удмуртии за последний год инструменты УМК начали приобретать Завьяловская районная больница и Республиканская стоматологическая поликлиника, Камбарская районная больница, Сарапульская СП №2

На Петербургском экономическом форуме руководители компании хотели пообщаться с главами регионов и чиновниками от здравоохранения, чтобы донести свою позицию.
Реальность
Таким образом, поездка руководства УМК на Петербургский международный экономический форум стала тем самым «шагом вперёд», который был необходим компании.
Я вышла на работу только в среду, хотя прилетела в город ночью в воскресенье. Но я два дня с мыслями собиралась у себя дома, потому что это была такая куча впечатлений, что я понимала – если я приду в понедельник, я не смогу связно рассказать вообще ничего. Вот сейчас я уже могу связано рассказывать и даже анализировать, а поначалу это было просто ВАУ. В первый раз в жизни я оказалась на мероприятии вот такого уровня, хотя живу уже немало.
Людмила Ниязова
исполнительный директор «Уральской медицинской компании»
Предприниматель отметила, что стоимость присутствия на форуме была несопоставима с участием в обычных отраслевых выставках – 200 тыс. рублей за часть медицинского стенда Удмуртии на петербургском форуме против 100 тыс. за полноценное участие в обычной выставке в Москве. Точно так же несоизмерим оказался и результат, поэтому руководство предприятия решило рассматривать эти затраты в качестве входного билета в «круг избранных». Ни на одной выставке производитель из российской глубинки не имеет шанса представить свою продукцию такому количеству официальных лиц и обсудить с ними свои проблемы.

Первым делом глава Удмуртии Александр Бречалов представил Людмилу Ниязову своим коллегам в гостиной губернаторов в качестве яркого представителя малого бизнеса, развивать который в своём послании федеральному собранию призвал Владимир Путин. Таким образом, предприниматель из Удмуртии получила возможность рассказать о трудностях небольшого бизнеса министру экономического развития России Максиму Орешкину, представителям торгово-промышленной палаты и Опоры России.
В ходе форума Людмила Ниязова успела пообщаться с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой и донести основную идею своего присутствия на форуме: в России существуют производители одноразовых дентальных шприцев, в то время как большая часть государственных клиник всё ещё использует многоразовые импортные, и миллиарды рублей от их госзакупок продолжают уходить за границу. Министр здравоохранения внимательно выслушала ижевскую предпринимательницу, попросила изложить всё в письменной форме и отправить для решения вопроса в её ведомство на бланке главы Удмуртии.

Людмиле Ниязовой удалось поговорить и с Михаилом Мурашко – руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Чиновник пообещал включить стоматологические шприцы удмуртского производства в каталог товаров, которые приобретаются по 44-ФЗ, чтобы при проведении госзакупок эти изделия не отсекались по каким-либо характеристикам.

При посредничестве Минэкономики продуктивные переговоры также прошли с администрациями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые обещали в своих закупках учесть существование производителя из Ижевска. Удмуртскими шприцами заинтересовался даже помощник консула Пакистана. Оказалось, что в этой стране производятся только многоразовые шприцы при том, что довольно часто возникает потребность в одноразовых. Таким образом, российская продукция конкурентоспособна не только на внутреннем, но и на международном рынке, поэтому следующим шагом развития «Удмуртской медицинской компании» вполне может стать экспансия за рубеж.
После бала
Сейчас руководители ижевского производителя стоматологических шприцев анализируют итоги форума и рассматривают варианты снижения себестоимости и пути развития компании: собственное производство игл, линия автоматической сборки инъекторов, получение европейской регистрации, производство шприцев для аллергиков. В ходе форума был получен запрос на производство инсулиновых шприцев, но на этот рынок пока решили не замахиваться, дабы не распылять усилия.

Автор материала: Дмитрий Афонин

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