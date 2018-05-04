Падали, но поднимались

После покупки «Фольксвагена» мы столкнулись с тем, что у нас в Ижевске никто не занимается переделкой автобуса в бар на колесах. Мы обращались в огромное количество автосалонов. Кузов сделали так, как мы хотели, а вот с «внутренностями», двигателем у нас были большие проблемы. В первой автомастерской нам сказали, что двигатель не подлежит ремонту. Во второй – нам его все-таки сделали, но после этого мы проехали на нем, может быть, километров пять, и у нас «полетела» коробка передач. Очень долго искали запчасти, нашли их где-то в Белоруссии, ждали пока они к нам придут – около трех месяцев. Потом движок нам отремонтировали, мы немного поездили, и он опять сломался. В итоге мы перебрали 5 или 6 автомастерских.