Падали, но поднимались

Уже два года четырехколесный бар скитается по автомастерским, и предприниматель надеется, что к началу летнего сезона он уже будет на ходу. На вопрос, не думали ли они о покупке нового автобуса и перезагрузке своего проекта, бизнесмен ответил следующее: «Покупку другого автобуса мы не рассматриваем. Во-первых, мы задумывали, что бар будет именно в ретро-автомобиле, это была наша мечта. Во-вторых, мы много инвестиций, около 600 тыс. рублей, и сил в это вложили, и уже хочется получить какой-то «выхлоп». Возможно, после того, как он будет отремонтирован, мы его продадим, как готовый бизнес. Даже если автобус будет не на ходу, его можно поставить стационарно, потому что это уникальный продукт для Ижевска, он может работать - и хорошо работать».



Самое сложное в ресторанном и барном бизнесе, по мнению Рената, это работа с людьми, находить с ними общий язык: «Мне кажется, что факапы случаются почти каждый день, но именно они делают нас сильнее и успешнее. Например, когда ты действительно много вкладываешь в человека, в своего сотрудника, видишь, как он прогрессирует, растет. Радуешься его успехам, а потом ловишь его на воровстве. Такое бывало. Несколько раз».



Формулы успеха у Рента Файзельова нет, но он считает, что для прибыльного бизнеса важны лидерские качества, умение вести за собой людей.

