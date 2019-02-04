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Проект «Удмуртия 18+»
Восстание в селе Сепыч
Ижевское и Воткинское восстания рабочих являются одними из наиболее массовых выступлений против советской власти в период её становления. Поэтому они достаточно широко известны. Однако были и локальные выступления, сведения о которых чрезвычайно разрозненны, и знают о них, как правило, только исследователи, библиотекари и жители окрестных населённых пунктов.

Вот так неожиданно в ходе нашего проекта "Удмуртия 18+" мы посетили музей старообрядческой культуры в селе Кулига и узнали о трагической истории крестьянского восстания в селе Сепыч.


Материал не рекомендуется к прочтению лицам со слабой психикой, беременным, кормящим и управляющим механизмами. Строго запрещено детям до 18 лет.
Дмитрий Афонин
4 февраля 2019
Небольшое вступление
В 1971 году в Стэнфордском университете американский психолог Филипп Зимбардо провел психологический эксперимент, получивший впоследствии название «Стэнфордский тюремный эксперимент». Для исследования он выбрал 24 добровольца, которых случайным образом поделил на «охранников» и «заключённых». Испытуемым выдали соответствующую их ролям одежду и определили в «тюрьму», устроенную в подвале факультета психологии. «Арестанты» находились в месте эксперимента постоянно, «надзиратели» должны были работать посменно и возвращаться домой на выходные, но в реальности многие из них участвовали в неоплаченных сверхурочных дежурствах.

Рассчитанное на две недели исследование пришлось закончить всего через шесть дней, потому что оно очень быстро вышло из-под контроля. Первый «заключённый» получил нервный срыв уже через 36 часов. Порядки, сформировавшиеся за это время, показались столь дикими «арестанту», прибывшему на замену, что он объявил голодовку и впоследствии также был выведен из эксперимента. Треть «охранников» начала демонстрировать проявления садизма, хотя до и после исследования все они были обычными людьми, типичными парнями по-соседству.

Казалось бы, как связаны психологический эксперимент, проведённый в Америке и события гражданской войны в России? У меня есть теория на этот счёт. События противостояния красных и белых иногда поражают проявлениями внезапной немотивированный жестокости. Не исключено, что когда люди внезапно получают в свои руки неограниченную власть, их демоны вырываются наружу.

Вот как это было.
Скрытая угроза

Шло лето 1918 года. Принятые в мае декреты о госмонополии на хлебную торговлю передали наркомпроду неограниченные полномочия при заготовке продуктов питания. И поскольку эти законы не содержали указаний в отношении прав локальных органов власти — в новых условиях это фактически означало развязывание рук местным представителям и произвол на местах.

Такие злоупотребления, например, описаны в письме в губернскую ЧК, которое 13 августа 1918 года доставили жители Сепычёвской волости (Сепыч - село в Пермском крае, расположенное в 20км от Кулиги):
В Оханскую Чрезвычайную комиссию
Граждане Оханского уезда Сепычевской волости.
Красноармейцы Сепычевской волости не разбираясь бедный или богатый требуют настойчиво денег сколько им вздумается и в случае если таковых нет, то говорят, что отправим Вас к Боому, а затем арестуют и избивают, также не разбираясь в том женщина или мужчина и делают над женщинами (изнасиловали женщину д. Степанята Варвару Давыдовну Соловьеву и угрожали, если она скажет кому, расстреляют). Также отбирают последний хлеб как, например, при семействе в шесть человек отбирают последние пять пудов, также и лошадей. Были случаи, отбирали последние два катка ниток, мёду около 5 фунтов, сахар. Производят массовые выстрелы среди населения, наводят боязнь на всю окрестность Сепычевской волости и, кроме того, угрожают тем, кто вздумает жаловаться на них. В чем и покорнейше просим Чрезвычайную комиссию немедленно принять меры, иначе нам угрожает смерть, за то что мы сообщили в Чрезвычайный комитет о происходивших событиях в Сепычевской волости.
Ещё одним фактором, послужившим толчком к выступлениям крестьян, стало Ижевское восстание, начавшееся 8 августа. Вряд ли они могли рассчитывать на помощь рабочих, но надежда на то, что основные силы красных будут направлены на Ижевск, вероятно, придала заговорщикам решимости.

При этом выступление рабочих стало катализатором третьего фактора, который и стал основной причиной Сепычёвского восстания. 15 августа в Пермской губернии было объявлено о мобилизации в Красную армию рядового состава 1896 – 1897 и бывших унтер-офицеров 1893 – 1895 годов рождения. Мобилизованных солдат предполагалось использовать при подавлении восстания ижевских и воткинских рабочих. В данных условиях Сепычевский волостной исполком ввёл военное положение и обязал всех военнообязанных граждан от 18 до 45 лет явиться утром 18 августа на сборный пункт. Учитывая, что все эти люди только недавно вернулись с полей сражений (Брестский мир, закончивший участие России в Первой мировой войне, был подписан в марте 1918 года), воевать никто не хотел.

Чаша терпения народа оказалась переполнена и случился...
Беспощадный русский бунт
Рано утром 18 августа руководитель подпольной организации Иван Лобашев рассылает по волости группы агитаторов из 3-4 человек, которые должны были организовать собрания крестьян в близлежащих деревнях. Их задачей было собрать от каждого крестьянского общества по 60-70 человек на помощь восставшим, чтобы сформировать отряд общей численностью в 1000 человек.

Утром 18 августа, не дожидаясь поддержки, заговорщики собрали около ста крестьян в селе Сепыч и с одним холодным оружием заняли почтовое отделение и волостной совет вместе с телефонной станцией. Все находившиеся там красноармейцы были разоружены и арестованы вместе с работниками совета. Повстанцы избрали временное волостное правление и сформировали охранный полк. Впрочем, происходившее с красноармейцами арестами могли называть только сами восставшие, да и то с большой натяжкой.

По итогам событий в д. Ефимково Пермская ГубЧК отмечала:

«Эти граждане проявляли самочинные действия и явную агрессию к тов. красноармейцам и коммунистам. Эти паразиты с начала 18 августа (в день восстания) приехали в д. Нифонята. Арестовали красноармейцев Харитона Федосеева, Калистрата Патракова. Также они арестовали Ивана Федосеева и Якова Жданова, ожидавших мобилизацию в Красную армию. Всех повезли в с. Сепыч и по дороге убили. В Сепыче мертвых свалили в подвал. В д. Нифонята они производили грабеж в домах красноармейцев, растащили много имущества».

Как писали впоследствии сами участники восстания: «первый день проходит спокойно, за исключением поисков и поимок коммунистов, с которыми седые старики расправлялись по своему усмотрению холодным оружием».
А вот как это было по свидетельствам очевидцев
Арестованных били кулаками, палками, нагайками, кастетами и т. д., отсекали руки, пальцы, проламывали головы, доводили до потери сознания, а затем сбрасывали в яму с трупами. Особенно ненавистных обливали керосином и поджигали. Оставшихся в живых загоняли в амбар. Расправами руководил прапорщик Александр Селиванов, торговец кожевенными товарами из д. Заболотной, который зачастую сам участвовал в них. Ему активно помогал торговец железом из д. Савенки Кирилл Шатров.

Секретарь исполкома Саватий Елохов был привязан к лошадям и разорван, председатель исполкома Прохор Жданов до полусмерти избит, облит бензином, подожжен, а труп брошен в болото.

В витрине Пермского краеведческого музея осенью 1918 года красными были выставлены на публичное обозрение фотографии 43 человек, убитых с особой жестокостью в с. Сепыч. По свидетельствам очевидцев, у мёртвых были вывернуты руки и ноги, выколоты глаза. Есть данные, что некоторых из них заживо поджаривали на медленном огне, после чего ещё дышавшими зарыли в землю.
Каждый коммунист должен усвоить ту истину, что «винтовка рождает власть».
Мао Цзедун
Как и почему обычные крестьяне, многие из которых прошли фронты первой мировой, внезапно стали жестокими убийцами и палачами - до сих пор непонятно. Они были против мобилизации, но сами взяли в руки оружие. Не исключено, что та несправедливость, которая происходила несколько месяцев на их глазах день за днём, вывела их гнев на какой-то немыслимый уровень так, что простого убийства стало уже недостаточно.

Либо, как я уже писал в самом начале, внезапно полученная власть являет миру всю сущность человека, включая его демонов. Возможно, склонность к жестокости и конфликтам заложены в самой природе людей, или по крайней мере какой-то части из них. Однако даже этой части хватает для того, чтобы менять историю.
Три дня свободы
Накануне восстания, 17 августа, красноармейский отряд ушёл из Сепыча в Кулигу. Узнав о случившемся, красные попытались вернуться 18 августа, но были отбиты. Существенно уступая в живой силе, командир отряда Тунев с боем отошел к д. Мальцево (~3км на северо-запад от Сепыча), а затем к селу Усть-Буб (~30км на северо-восток от Сепыча).

19 августа восставшие провели за рытьём окопов и в поисках оружия. В воспоминаниях участников этого события фигурируют два вагона с винтовками (возможно, от Пермского противобольшевистского подполья), которые должны были прибыть к повстанцам. Скорее всего, эти вагоны были перехвачены железнодорожниками, поскольку никакого дополнительного снаряжения повстанцы так и не получили. В результате вооружение повстанцев было крайне скудным: отобранные у красноармейцев винтовки и револьверы, охотничьи ружья, штыки, сабли и даже палки. Кузнецам было поручено ковать пики. Тем, кто отказывался, - угрожали расстрелом.

Утром 20 августа красные небольшими силами снова попытались занять Сепыч, но руководители восстания узнали об этом, поэтому все прибывающие подкрепления отправляли в окопы. Наступающих встретили огнем с трех сторон. Бой длился два часа, и в 10 часов красноармейцы были отбиты с большими для них потерями. По некоторым сведениям, общие потери красных за время восстания - не менее 150 человек. Со стороны повстанцев было 4 человека убиты и 5 ранены.
Красные наносят ответный удар
К вечеру 20 августа восставшие узнали, что на их подавление направлены отряды с артиллерией (пушек у красных не было, но у страха глаза велики). Весть об этом пришла от крестьян, приехавших из с. Буб, и из перехваченных телефонных переговоров. К волостному правлению стали стягиваться люди. Возник стихийный митинг, а в это время руководители восстания ушли отдыхать, поскольку три дня не спали.

Крестьяне соседних населенных пунктов моментально оценили обстановку и стали разбегаться кто куда. Свою позицию они выразили так: «Сепычане заварили эту кашу, пусть они ее и расхлебывают». Видя ситуацию, митинг постановил: прекратить сопротивление, освободить арестованных и выбрать новый совет. Освобожденные коммунисты и сочувствующие арестовали руководителей восстания, поместив их в тот же сарай, в котором сидели сами.

Прапорщику Селиванову удалось скрыться.

О прекращении восстания в селе было сообщено красноармейскому отряду комиссара Тронова, находившемуся в д. Побоищи. Однако, опасаясь ловушки, тот дождался подкреплений, включая пермский отряд Георгия Воробцова (120 человек с двумя пулемётами), которые подходили в течение всего дня 21 августа. Опасения Тронова оказались напрасными, и днём 22 августа его объединённый отряд вступил в Сепыч, не встретив никакого сопротивления.
Последствия
Новый состав волостного совета 21 августа, ещё до прихода красных, пытаясь смягчить грядущие последствия, принимает решение о наказании активистов из числа восставших. Принимается постановление следующего содержания:
Мы, ниже подписавшие, рассмотрев настоящее дело граждан Бубинской волости Оханского уезда Пермской губернии:

1. Василий Степанович Горбунов;
2. Павел Васильевич Сколотыев;
3. Афанасий Филиппович Сосунов;
4. Павел Яковлевич Новиков;
5. Павел Данилович Мальцев;
6. Анисим Семенович Красносельских.

Все упомянутые граждане принимали активное участие с оружием в руках и были виновны в убийстве членов совета и красноармейцев Сепычевской и Бубинской волостей и призывали с оружием других, кто не шел - они пороли, принимая во внимание создавшееся положение, тогда когда вся рабоче-крестьянская Россия, выбиваясь из сил, борется с международными разбойниками, которые хотят вернуть свое господство над деревенской и городской беднотой, граждане помогали им с оружием в руках, которое было сделано ими самими: пики, шашки и оружие острые и металлические принадлежности. Постановили: расстрелять во время самого восстания контрреволюционного. 21 августа.
Разумеется, это ничего не изменило, и 25 августа в Сепыче начала свою деятельность следственная комиссия ЧК. Сразу же были арестованы 193 человека. Комиссия организовала поиск ям, где были зарыты трупы убитых коммунистов, сочувствующих и членов их семей. При осмотре оказалось:

1) трупы товарищей обезображены и искажены до невозможности;
2) головы некоторых товарищей были рассечены сверху мозга, внутренности выбиты и представляют из себя темно-багрового цвета с зияющей расселиной кругообразной формы;
3) руки и ноги переломаны и вывернуты, ступни ног переломаны и находятся в обратную сторону. Трупы некоторых обожжены, кожа потрескалась и запеклась.

Следственная комиссия вынесла постановления о расстреле 83 человек, которых сочла главными виновниками и участниками восстания. Приговоры приведены в исполнение на месте. В основном были расстреляны были кулаки, попы и офицеры.

Типичный приговор комиссии содержал формулировку "принимая во внимание, что подобные лица не должны существовать в Советской Федеративной Республике, как идущие против народа постановили: гражданина ХХХ объявить вне закона и расстрелять".

Остальная часть кулаков, менее причастная к мятежу, была сослана на общественные работы, а 160 человек обложены штрафом от 100 до 5 000 рублей.
Неизбежная карма
Отдельно хочется остановиться на судьбе главного палача восстания Александра Селиванова, который успел скрыться 20 августа и бежал к воткинцам, где организовал карательный отряд. После отступления воткинцев к Красноуфимску поступил в войска Колчака, где служил в тыловых частях.

В марте 1919 г. вернулся в Сепыч, где его назначили комендантом трех волостей: Бубинской, Усть-Бубинской и Сепычевской. В селе Сепыч он раскопал братскую могилу коммунистов, гробы сжег, а тела выбросил на кладбище для скота. Есть информация, что он проводил конфискацию имущества коммунистов и сочувствующих советской власти, которое продавал на торгах.

Позже отступил с войсками адмирала Колчака до Красноярска, где устроился в артель по выделке кож. Затем, с 1 сентября 1921 г. по 5 декабря 1922 г., в поселке Клюквенный Уярской волости работал в заготконторе разнорабочим. В с. Сепыч вернулся в октябре 1923 года и сразу же был арестован. До января 1924 г. допрашивался только дважды. Рассмотрение дела Селиванова перенесли на май 1924 года, для того чтобы он не попал под амнистию. 30 ноября 1924 г. был приговорен к расстрелу.

Что заставило его вернуться в родное село - остаётся неизвестным.

Автор материала: Дмитрий Афонин

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