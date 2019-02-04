В 1971 году в Стэнфордском университете американский психолог Филипп Зимбардо провел психологический эксперимент, получивший впоследствии название «Стэнфордский тюремный эксперимент». Для исследования он выбрал 24 добровольца, которых случайным образом поделил на «охранников» и «заключённых». Испытуемым выдали соответствующую их ролям одежду и определили в «тюрьму», устроенную в подвале факультета психологии. «Арестанты» находились в месте эксперимента постоянно, «надзиратели» должны были работать посменно и возвращаться домой на выходные, но в реальности многие из них участвовали в неоплаченных сверхурочных дежурствах.



Рассчитанное на две недели исследование пришлось закончить всего через шесть дней, потому что оно очень быстро вышло из-под контроля. Первый «заключённый» получил нервный срыв уже через 36 часов. Порядки, сформировавшиеся за это время, показались столь дикими «арестанту», прибывшему на замену, что он объявил голодовку и впоследствии также был выведен из эксперимента. Треть «охранников» начала демонстрировать проявления садизма, хотя до и после исследования все они были обычными людьми, типичными парнями по-соседству.



Казалось бы, как связаны психологический эксперимент, проведённый в Америке и события гражданской войны в России? У меня есть теория на этот счёт. События противостояния красных и белых иногда поражают проявлениями внезапной немотивированный жестокости. Не исключено, что когда люди внезапно получают в свои руки неограниченную власть, их демоны вырываются наружу.



Вот как это было.

