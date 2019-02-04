Красноармейцы Сепычевской волости не разбираясь бедный или богатый требуют настойчиво денег сколько им вздумается и в случае если таковых нет, то говорят, что отправим Вас к Боому, а затем арестуют и избивают, также не разбираясь в том женщина или мужчина и делают над женщинами (изнасиловали женщину д. Степанята Варвару Давыдовну Соловьеву и угрожали, если она скажет кому, расстреляют). Также отбирают последний хлеб как, например, при семействе в шесть человек отбирают последние пять пудов, также и лошадей. Были случаи, отбирали последние два катка ниток, мёду около 5 фунтов, сахар. Производят массовые выстрелы среди населения, наводят боязнь на всю окрестность Сепычевской волости и, кроме того, угрожают тем, кто вздумает жаловаться на них. В чем и покорнейше просим Чрезвычайную комиссию немедленно принять меры, иначе нам угрожает смерть, за то что мы сообщили в Чрезвычайный комитет о происходивших событиях в Сепычевской волости.