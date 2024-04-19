Департамент градостроительства появится в Центре территориального развития Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В июне 2024 года на базе Центра территориального развития Удмуртии откроется новый департамент градостроительства. Об этом рассказал «Сусанину» директор учреждения Вячеслав Правдзинский.

«Одна из задач Центра территориального развития Удмуртии — разработка, поддержка, координация программ и проектов, направленных на сбор и анализ пространственных данных, прогнозирование и планирование развития республики, муниципальных образований, территорий и объектов, находящихся на территории Удмуртии. Поэтому правительство региона, реагируя на запросы муниципалитетов, решило запустить новый департамент на базе нашего Центра, который будет заниматься консультацией и методической помощью муниципалитетов по вопросам градостроительства», — сообщил Вячеслав Правдзинский.

Он подчеркнул, что на данный момент муниципалитеты Удмуртии работают над своими новыми генеральными планами. Кто-то уже провёл эту работу, кто-то ещё в процессе, но многие сталкиваются с нехваткой компетенций в этой сфере. Теперь они смогут обратиться за консультацией в ЦТР УР.

«Кроме этого, 27 февраля было подписано Распоряжение об утверждении Стратегии пространственного развития Ижевской агломерации, которой Центр занимался последние несколько лет. Теперь необходимо переложить основные положения СПР в документы территориального планирования и градостроительного зонирования. Методология этих процессов тоже станет частью задач нового департамента», — отметил Вячеслав Правдзинский.

Поэтому Центр сейчас активно ищет новых специалистов: архитекторов-градостроителей, архитекторов, которые работают с благоустройством и городской средой, кадастровых инженеров. Также в учреждении ждут специалистов, которые умеют работать с гис-аналитикой и пространственными данными.

Собеседник подчеркнул, что градостроительство и градопланирование — это функция муниципалитетов, но их кадровые возможности ограничены. Опыт, который накопили специалисты Центра при разработке СПР, перенаправят на помощь муниципалитетам при работе с генпланами и правилами землепользования и застройки. Специалисты будут помогать как при формировании технического задания, так и консультировать в каких-то спорных вопросах, чтобы документы не противоречили друг другу.