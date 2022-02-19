Россияне взяли золото и серебро лыжного марафона в Пекине

Пекин. КНР. Лыжный марафон на 30 км принес российской сборной на Олимпиаде в Пекине золотую и серебряную медали. Первую завоевал Александр Большунов, вторую – Иван Якимушкин, сообщает RT.

Третьим к финишу пришел норвежец Симен Крюгер.

Другой норвежец, претендовавший на победу или хотя бы призовое место, Йоханнес Клебо, отстал от лидеров на минуту с лишним и сошел с дистанции.

Кстати, этот марафон должен был быть 50-километровым. Но из-за сильного ветра оргкомитет соревнований был вынужден уменьшить дистанцию до 30 км.

Добавим, с новой золотой медалью Александр Большунов стал трехкратным чемпионом Пекинской Олимпиады. Ранее он победил в скиатлоне и эстафете, а также взял серебро в 15-километровой гонке с раздельным стартом классическим ходом и бронзу в командном спринте.

С 5 золотыми, 9 серебряными и 13 бронзовыми наградами Россия занимает 9 место в олимпийском командном зачете.