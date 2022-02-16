Лыжный командный спринт принес России две олимпийские бронзы

Пекин. КНР. На Олимпийских играх в Пекине россияне и россиянки завоевали 2 бронзовые медали в командном лыжном спринте. Среди мужчин третьими к финишу пришли Александр Большунов и Александр Терентьев, пишет «Интерфакс».

От победивших в мужском спринте норвежцев российская команда отстала на 4,29 секунды. Лидеры уложились в 19 минут 22,99 секунды. Вторыми с отставанием в 2,46 секунды прибежали финны.

Напомним, ранее Большунов стал чемпионом Олимпиады в скиатлоне и эстафете, а также взял серебро в 15-километровой гонке с раздельным стартом классическим ходом. В активе Терентьева – бронза в спринтерской гонке.

Кроме того, бронзу в командном спринте 16 февраля получили лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева. Наши спортсменки отстали от пробежавшего дистанцию за 22 минуты 9,85 секунды немецкого дуэта на 0,71 секунды. 0,17 секунды уступили немкам шведские лыжницы, пришедшие вторыми.

По состоянию на 14:00 МСК, у российских атлетов 23 олимпийские медали, из них 4 золотые, 8 серебряных и 11 бронзовых. Это 9 место в неофициальном общекомандном зачете.