Лыжник Большунов выиграл серебряную медаль Олимпиады

Пекин. КНР. Серебряную награду Олимпиады в Пекине принесла российскому лыжнику Александру Большунову гонка на 15 км классическим ходом с раздельного старта. Об этом пишет «Интерфакс».

Как сообщает издание, первым финишировал с результатом 37 минут 54,8 секунды финн Ийво Нисканен. Наш спортсмен уступил ему 23,2 секунды. Третьим закончил гонку отставший от лидера на 37,5 секунды норвежец Йоханнес Клебо.

Напомним, ранее Большунов взял золото в скиатлоне.

По ситуации на 13:00 МСК, российская сборная имеет 12 наград Олимпиады - две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых. С этим результатом наши спортсмены находятся на 8 месте в неофициальном медальном зачете.