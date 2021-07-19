Устрицы могут сорвать соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио

Моллюски своим весом топят буи, которыми защищают от волн трассы для спортсменов.



Токио. Япония. Планы по проведению соревнований по гребле на Олимпиаде в Токио могут быть нарушены устрицами. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на BBC News.

Трассы для гребцов в Токийском заливе организаторы защитили от волн цепочками буев. К ним начали в большом количестве прикрепляться моллюски. Вес непрошенных «жильцов» оказался столь велик, что буи начали тонуть.

Чтобы старты состоялись, беспозвоночных начали счищать с помощью дайверов. За их услуги пришлось заплатить 1,28 млн долларов. Устриц сняли 14 тонн. Кстати, они съедобны и называются в Японии «магаки».

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Японии с 23 июля по 8 августа.