Вслед за флагом Белоруссии в Риге снимут флаги Международной федерации хоккея

Власти города объяснили этот демарш солидарностью с протестующими против Лукашенко.



Рига. Латвия. В ответ на требование вернуть государственный флаг Белоруссии в Риге снимут флаги Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом 25 мая заявил мэр города Мартиньш Стакис, пишут «Известия».

Днем ранее в знак недовольства посадкой в Минске самолета с Романом Протасевичем на борту власти столицы Латвии заменили официальный красно-зеленый флаг Белоруссии бело-красно-белым знаменем оппозиционеров. В акции участвовали мэр Риги и глава МИД Латвии.

Президент IIHF Рене Фазель раскритиковал политизацию спорта со стороны латвийских чиновников. Глава Международной федерации хоккея потребовал от мэра Риги вернуть государственный флаг Белоруссии. В противном случае он предложил проводить чемпионат мира по хоккею без флага IIHF.

Мартиньш Стакис ответил на это в Twitter, что отказывается убирать бело-красно-белое полотнище.

«Президент IIHF призывает восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага свободы Белоруссии. В противном случае IIHF просит снять флаги. Каждый должен выбрать свою сторону - жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Фазеля убираем флаги IIHF», - написал градоначальник в социальной сети.

Напомним, 23 мая власти Белоруссии посадили в Минске лайнер ирландской компании Ryanair. Они объяснили это письмом о находящейся на борту мине, полученном от ХАМАС. В палестинском движении эту информацию впоследствии не подтвердили. На борту находился сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич с российской подругой Софией Сапегой. Их задержали.

В ответ на это 24 мая на саммите Евросоюза было предложено запретить европейским компаниям летать над Белоруссией, а также принимать в ЕС самолеты из Минска. Несколько авиаперевозчиков уже откликнулись на данный призыв.

Кстати, Чемпионат мира по хоккею-2021 должен был пройти в Минске и Риге. Однако столицу Белоруссии лишили права проведения спортивных состязаний из-за коронавируса и по причине нестабильной политической ситуации в стране.