Движение ХАМАС открестилось от сообщения о бомбе в самолете Ryanair

Под этим предлогом власти Белоруссии посадили в Минске борт с бывшим главредом NEXTA Романом Протасевичем.



Иерусалим. Израиль. В палестинской группировке ХАМАС не подтвердили причастность к инциденту с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Jerusalem Post.

Напомним, 23 мая лайнер сообщением Афины-Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске. При этом в воздух был поднят боевой истребитель. Власти Белоруссии заявили, что получили электронное письмо о минировании самолета, подписанное «солдатами ХАМАС». Те якобы угрожали взорвать борт над конечной точкой маршрута – Вильнюсом.

Во время обыска самолета сотрудники правоохранительных органов задержали двух пассажиров – сооснователя и бывшего главного редактора интернет-ресурса NEXTA Романа Протасевича с его подругой, россиянкой Софией Сапегой. Взрывчатки на борту найдено не было, лайнер продолжил рейс. Протасевича обвиняют в причастности к организации массовых беспорядков в Минске. Он уже заявил, что сотрудничает со следствием.

В ответ на эти действия США, страны ЕС, НАТО и прочие союзники Вашингтона пригрозили различными санкциями вплоть до запрета своим авиакомпаниям летать в Белоруссию и над ее территорией. Отдельные перевозчики из Латвии и Венгрии уже отказались от рейсов в Минск.