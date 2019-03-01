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Лыжники из Эстонии и Казахстана признались в употреблении допинга на ЧМ в Австрии

12:23, 01 марта, 2019
Дарья Снидкова
12:23, 01 марта, 2019
Дарья Снидкова
147
0
#спорт\n#Казахстан\n#Эстония\n#Австрия\n#кровь\n#допинг\n#спортсмены\n#задержание
Фото: VOL.AT - Vorarlberg Online (YouTube)
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Полиция поймала допинг-нарушителя из Австрии при переливании крови.

Зеефельд. Австрия. В сеть попало видео, на котором австрийский лыжник Макс Хауке переливает себе кровь. На кадрах видно, что правоохранители поймали спортсмена на употреблении допинга с поличным, пишет Газета.ру со ссылкой на «Советский спорт».

Video zeigt Max Hauke mit Nadel im Arm

Ein Video das VOL.AT exklusiv zugespielt wurde, zeigt Max Hauke bei einer Bluttransfusion. Bereits im Vorfeld wurde bekannt, dass ein Sportler von der Polizei auf frischer Tat ertappt wurde.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция в ходе антидопингового рейда в австрийском Зеефельде задержала 9 человек во время чемпионата мира по лыжным видам спорта. Под стражу взяли 5 спортсменов, в том числе Хауке, его соотечественника Доминика Бальдауфа, эстонских спортсменов Карела Таммъярва и Андреаса Веерпалу, а также представителя Казахстана Алексея Полторанина.

Последний, а также эстонские спортсмены вину в употреблении допинга признали, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на err.ee. 

«К сожалению, Эстонский союз лыжного спорта должен подтвердить, что эстонские лыжники Таммъярв и Веерпалу признали свою вину в употреблении допинга во время разговора с тренером Анти Саарепуу. Этому не может быть никакого оправдания», - сказал генеральный секретарь Эстонского союза лыжного спорта Тыну Сейл.

Отмечается, что эстонские тренеры Мати Алавер и Андрус Веерпалу связаны с командой Полторанина.

12:23, 01 марта, 2019
Дарья Снидкова
147
0
#спорт\n#Казахстан\n#Эстония\n#Австрия\n#кровь\n#допинг\n#спортсмены\n#задержание

 

 

 


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