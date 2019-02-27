9 человек задержала полиция за антидопинговые нарушения на лыжном ЧМ в Австрии

У россиян обысков не было.

Зеефельд. Австрия. Антидопинговые рейды проводит полиция Германии и Австрии на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде. Об этом пишет РБК.

В нарушениях заподозрили спортсменов из нескольких стран, в расположении российской сборной «все спокойно», пишет «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что правоохранители начали проверку после получения сведений от одного из двоеборцев.

Позже стало известно о задержании пятерых спортсменов из трех стран. Кроме того, под стражу взяли четырех предполагаемых распространителей. Из девяти человек – двое австрийцев, один казах, и двое эстонцев, а также два члена предполагаемой преступной группировки, спортивный врач и его сообщник из Германии.