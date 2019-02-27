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9 человек задержала полиция за антидопинговые нарушения на лыжном ЧМ в Австрии

17:32, 27 февраля, 2019
Дарья Снидкова
17:32, 27 февраля, 2019
Дарья Снидкова
91
0
#спорт\n#полиция\n#нарушения\n#чемпионат мира\n#Австрия\n#допинг
Фото: Pixabay
91
0

У россиян обысков не было.

Зеефельд. Австрия. Антидопинговые рейды проводит полиция Германии и Австрии на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде. Об этом пишет РБК.

В нарушениях заподозрили спортсменов из нескольких стран, в расположении российской сборной «все спокойно», пишет «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что правоохранители начали проверку после получения сведений от одного из двоеборцев.

Позже стало известно о задержании пятерых спортсменов из трех стран. Кроме того, под стражу взяли четырех предполагаемых распространителей. Из девяти человек – двое австрийцев, один казах, и двое эстонцев, а также два члена предполагаемой преступной группировки, спортивный врач и его сообщник из Германии.

17:32, 27 февраля, 2019
Дарья Снидкова
91
0
#спорт\n#полиция\n#нарушения\n#чемпионат мира\n#Австрия\n#допинг

 

 

 


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