В Перу на свет появился Лука Модрич

Родители назвали ребенка в честь капитана сборной Хорватии.

Перу. В Перу новорожденного мальчика назвали в честь капитана сборной Хорватии Лука Модрича. За день до рождения малыша хорваты обыграли англичан со счетом 2:1, пишут «Известия».

Перу знаменита своей традицией называть детей в честь прославленных футболистов. Так, в стране насчитывается 870 Криштиану Роналду, 232 Лионеля Месси, 23 Антуана Гризманна, 4 Тони Крооса и 3 Неймара.

Напомним, по итогам мундиаля Модрича признали лучшим игроком ЧМ-2018.