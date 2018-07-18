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В Перу на свет появился Лука Модрич

09:00, 18 июля, 2018
Анна Торхова
09:00, 18 июля, 2018
Анна Торхова
177
0
#дети\n#футбол\n#Хорватия\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Перу
Фото: pixabay.com
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Родители назвали ребенка в честь капитана сборной Хорватии.

Перу. В Перу новорожденного мальчика назвали в честь капитана сборной Хорватии Лука Модрича. За день до рождения малыша хорваты обыграли англичан со счетом 2:1, пишут «Известия».

Перу знаменита своей традицией называть детей в честь прославленных футболистов. Так, в стране насчитывается 870 Криштиану Роналду, 232 Лионеля Месси, 23 Антуана Гризманна, 4 Тони Крооса и 3 Неймара.

Напомним, по итогам мундиаля Модрича признали лучшим игроком ЧМ-2018.

09:00, 18 июля, 2018
Анна Торхова
177
0
#дети\n#футбол\n#Хорватия\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Перу

 

 

 


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