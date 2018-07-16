Хорватский футболист Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018

Спортсмен стал обладателем «Золотого мяча».

Москва. Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ по футболу-2018. Спортсмен стал обладателем «Золотого мяча», пишут «Известия».

«Конечно, приятно, это большая награда, но я бы предпочел ему Кубок мира», передают слова футболиста «РИА Новости».

Обладателем «Серебряного мяча» стал полузащитник сборной Бельгии Эден Азар. Француз Антуан Гризманн получил бронзовую награду.

Лучшим вратарем мундиаля признали вратаря команды Бельгии Тибо Куртуа.

Напомним, чемпионом мира по футболу-2018 стала сборная Франции, которая обыграла команду Хорватии со счетом 4:2.