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Британский певец Робби Уильямс откроет Чемпионат мира по футболу - 2018

14:55, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
14:55, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
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#футбол\n#Великобритания\n#чемпионат мира по футболу 2018
Фото: Flickr.com (Drew de F Fawkes)
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Кроме него зрители увидят Аиду Гарифуллину и Роналдо.

Великобритания. Известный британский певец Робби Уильямс выступит на церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Как сообщает газета «Взгляд», церемония назначена на 14 июня.

«Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию - на этот раз ради подобного уникального выступления. Я многого достиг, но открывать чемпионат мира на глазах у 80 тыс. зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру - это просто детская мечта», - сообщил Робби Уильямс, который выпустил клип «Party Like a Russian» («Веселись как русский»).

Кроме Уильямса, на церемонии открытия выступят российская оперная дива Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира, знаменитый бразилец Роналдо.

«Шоу будет построено на музыкальных номерах, а сама церемония будет максимально приближена по времени к стартовому свистку в матче открытия и начнется в 17:30, за полчаса до игры. Впрочем, одно останется неизменным: красной нитью через всю церемонию пройдёт не только футбольная тема, но и представление страны-хозяйки в том числе благодаря выступлению блистательной Аиды Гарифуллиной, обладательницы одного из самых знаменитых молодых голосов России», - сообщает пресс-служба ФИФА.

По словам российской певицы, приглашение на церемонию открытия стало для нее неожиданным.

«Я никогда не думала, что мне приведется стать частью этого грандиозного праздника – чемпионата мира по футболу в моей родной стране. А образ, в котором я предстану перед всем миром, очень символичен, ведь Жар-птица ассоциируется с воплощением и исполнением мечты», – сказала Гарифуллина.

Роналдо отметил, что уверен в том, что чемпионат мира в России получится незабываемым.

«И пусть никто точно не представляет, что же случится за эти четыре недели чемпионата, зато каждый знает: это будет незабываемое зрелище. И, конечно, это очень эмоциональный момент для организаторов турнира, когда после такой долгой и непростой подготовительной работы весь мир приезжает к вам в гости, чтобы продемонстрировать свою любовь к футболу. Я сам ощутил это четыре года назад в Бразилии, и сейчас просто счастлив разделить это чувство с жителями России», - заявил бразилец.

14:55, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
119
0
#футбол\n#Великобритания\n#чемпионат мира по футболу 2018

 

 

 


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