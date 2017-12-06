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      ФИФА: решение МОК не повлияет на подготовку Чемпионата мира по футболу 2018 года

      11:58, 06 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      11:58, 06 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      176
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#футбол\n#Южная Корея\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#МОК\n#спортсмены
      Фото: vk.com/fifaworldcup
      176
      0

      Руководство Международной федерации футбола прокомментировало ситуацию вокруг отстранения российской сборной от Олимпиады в Южной Корее.

      Цюрих. Швейцария. Международная федерация футбола прокомментировала решение МОК отстранить российскую сборную от участия в Олимпийских играх в Южной Корее.   

      Как пишет Газета.ру, руководство организации заявило, что оно не повлияет на подготовку Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в 12 городах России.  

      «ФИФА приняла к сведению принятое МОК решение в отношении российских спортсменов. Оно не влияет на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года, поскольку мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить наилучшую организацию мероприятия», — говорится в сообщении Международной федерации футбола.  

      Напомним, во вторник исполком Международного олимпийского комитета отстранил от участия сборную России в Олимпиаде в Пхёнчхане. «Чистым» олимпийцам разрешили выступить под нейтральным флагом. В свою очередь российские политики и спортсмены назвали решение МОК унизительным, а телеканалы ВГТРК и «Матч ТВ» отказались транслировать Игры.

      11:58, 06 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      176
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#футбол\n#Южная Корея\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#МОК\n#спортсмены

       

       

       

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