ФИФА: решение МОК не повлияет на подготовку Чемпионата мира по футболу 2018 года

Руководство Международной федерации футбола прокомментировало ситуацию вокруг отстранения российской сборной от Олимпиады в Южной Корее.

Цюрих. Швейцария. Международная федерация футбола прокомментировала решение МОК отстранить российскую сборную от участия в Олимпийских играх в Южной Корее.

Как пишет Газета.ру, руководство организации заявило, что оно не повлияет на подготовку Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в 12 городах России.

«ФИФА приняла к сведению принятое МОК решение в отношении российских спортсменов. Оно не влияет на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года, поскольку мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить наилучшую организацию мероприятия», — говорится в сообщении Международной федерации футбола.

Напомним, во вторник исполком Международного олимпийского комитета отстранил от участия сборную России в Олимпиаде в Пхёнчхане. «Чистым» олимпийцам разрешили выступить под нейтральным флагом. В свою очередь российские политики и спортсмены назвали решение МОК унизительным, а телеканалы ВГТРК и «Матч ТВ» отказались транслировать Игры.