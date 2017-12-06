Отстранение России от Олимпиады в Пхёнчхане: политики и спортсмены назвали решение МОК унизительным

Кроме того, телеканалы ВГТРК и «Матч ТВ» отказались транслировать Игры в Южной Корее.

Москва. Российские спортсмены и политики прокомментировали решение МОК отстранить сборную России от участия в Олимпийских Играх в Южной Корее.

Как пишет Интерфакс, парламентарии призывают российских олимпийцев не ехать на Игры в Пхёнчхан. В частности первый вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев посчитал решение МОК унизительным. «Это очередной удар по российскому спорту, который нельзя больше пропускать, надо предпринимать какие-то шаги» - сообщил он журналистом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, пишет РТД, что ей больно от принятого МОК решения. «Ну никак нас не могут завалить. Ни мировой войной, ни развалом Советского Союза, ни санкциями... Берём и выживаем. Не должно было быть уже российского спорта. Не планировалось в мировых прогнозах возрождение России как спортивной державы: молодёжь должна была уже спиться, на стадионах — навечно прописаться вещевые рынки, а тренеры — работать на чужие команды. Нам всё время пытаются доказать несуразность нашего всего: образа жизни, культуры, истории, теперь ещё и спорта. Больно? Очень. Душой и сердцем сейчас с нашими спортсменами. Выживем? Да», — написала она в Facebook.

В свою очередь президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что олимпийцы должны сами решить, стоит ли участвовать в Играх под нейтральным флагом.

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева призвала спортсменов не отчаиваться. По ее мнению, «решение, вынесенное МОК, неожиданным назвать нельзя». Она до последнего надеялась, что всем «чистым» и незапятнанным спортсменам разрешат выступать под флагом своей страны.

Отмечается, что за рубежом решение МОК об отстранении России приняли положительно. Глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт назвал его победой для чистых спортсменов. Он выразил надежду, что мошенничество, подобное тому, что произошло на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, не состоится в будущем.

В Министерстве спорта Украины деятельность России посчитали «антиспортивной» и поддержали решение МОК. Однако подчеркнули, что с текстом доклада исполкома не знакомы, но главное, что российские спортсмены могут поехать на Олимпиаду.

Кроме того стало известно, что телеканалы ВГТРК и «Матч ТВ» отказались транслировать Игры в Южной Корее без участия российской сборной. Как пишут Царьград и Пятый канал, в холдингах считают это решение окончательным и не подлежащим обжалованию.