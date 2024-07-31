В Израиле объявили о ликвидации в Бейруте одного из командиров «Хезболлы»

Тель-Авив. Израиль. В результате удара по югу Бейрута был уничтожен один из лидеров движения «Хезболла» Фуад Шукр. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет Коммерсантъ со ссылкой на Associated Press.

Утверждается, что он был «правой рукой» генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы, а также советником по планированию и управлению военными операциями.

Столицу Ливана Бейрут Израиль атаковал вечером 30 июля с помощью беспилотника, выпустившего три ракеты. В Минздраве Ливана заявили, что пострадали по меньшей мере 68 человек. В ЦАХАЛ считают, что Фуад Шукр ответственен за удар по оккупированным Израилем Голанским высотам 27 июля. Тогда в поселке Мадждаль-Шамс погибли и пострадали 12 человек. «Хезболла» отрицает причастность к этому инциденту. Ранее Израиль уже обстрелял несколько городов Ливана в отместку за случившееся в Мадждаль-Шамс.

Удар Израиля по Бейруту уже осудили Ливан, Иран, Ирак и ООН.

Напомним, 31 июля стало известно о гибели в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании вместе с телохранителем. В организации покушения также подозревают Израиль.