Французская оппозиция намерена вынести вотум недоверия правительству страны

Париж. Франция. Власти Франции объявили о принятии закона по повышении пенсионного возраста в обход парламента. Как передаёт «Мир 24», тех членов Национального собрания (нижняя палата парламента страны — прим. ред.), кто не собирался за него голосовать, премьер-министр Элизабет Борн обвинила в разжигании массовых беспорядков.

Всего за несколько минут до голосования в парламенте правительство Франции воспользовалось особыми конституционными полномочиями и принудительно приняло ставший скандальным законопроект. Напомним, у пропрезидентской коалиции нет большинства в Национальном собрании.

В ответ сотни недовольных французов устроили массовые беспорядки в окрестностях здания нижней палаты. Они закидывали кордон полиции яйцами и другими предметами, пытались поджечь строительные леса возле объектов, находящихся на реставрации. В ответ стражи порядка поливали их из водомётов и применяли слезоточивый газ. После того как погромщиков вытеснили с площади, они переместились на соседние улицы. На своём пути манифестанты поджигали мусорные баки, скутеры и автомобили. Всего полиция задержала более 120 человек. Акции протеста также охватили Лион, Ренн, Марсель и Нант.

Напомним, в январе 2023 года президент страны Эммануэль Макрон объявил о своём плане повысить пенсионный возраст в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. Верхняя палата парламента — Сенат Франции — поддержала проект. Нижняя палата нет, Макрон даже пригрозил распустить Национальное собрание.

Из-за решения по спорной реформе оппозиционные партии намерены вынести вотум недоверия правительству Франции.