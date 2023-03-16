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Президент Франции пригрозил распустить Национальное собрание

10:05, 16 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Президент Франции пригрозил распустить Национальное собрание
10:05, 16 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
766
0
#Франция\n#парламент\n#пенсионная реформа
Фото: wikimedia.org (Richard Ying et Tangui Morlier)
766
0

Так глава страны отреагировал на нежелание депутатов поддержать пенсионную реформу.

Париж. Франция. Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил распустить нижнюю палату парламента страны — Национальное собрание, если депутаты проголосуют против проекта пенсионной реформы. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на телеканал BFM. 

Накануне вечером Макрон в Елисейском дворце провел встречу с премьер-министром Элизабет Борн и членами правительства, имеющих отношение к пенсионной реформе. В ходе общения президент заявил об угрозе роспуска парламента в случае провала голосования.

Напомним, в начале года Элизабет Борн представила проект реформы, согласно которому возраст выхода на пенсию увеличится к 2030 году с 62 до 64 лет. Документ также предполагает повышение размера минимальной пенсии до 1,2 тыс. евро и отмену многих специальных пенсионных режимов в разных отраслях. Эта реформа вызвала массовые протесты в Пятой республике.

10:05, 16 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
766
0
#Франция\n#парламент\n#пенсионная реформа