Президент Франции пригрозил распустить Национальное собрание

Париж. Франция. Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил распустить нижнюю палату парламента страны — Национальное собрание, если депутаты проголосуют против проекта пенсионной реформы. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на телеканал BFM.

Накануне вечером Макрон в Елисейском дворце провел встречу с премьер-министром Элизабет Борн и членами правительства, имеющих отношение к пенсионной реформе. В ходе общения президент заявил об угрозе роспуска парламента в случае провала голосования.

Напомним, в начале года Элизабет Борн представила проект реформы, согласно которому возраст выхода на пенсию увеличится к 2030 году с 62 до 64 лет. Документ также предполагает повышение размера минимальной пенсии до 1,2 тыс. евро и отмену многих специальных пенсионных режимов в разных отраслях. Эта реформа вызвала массовые протесты в Пятой республике.