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В Военно-воздушные силы Великобритании перестали принимать белых мужчин

10:09, 17 августа, 2022
Евгений Кандаков
В Военно-воздушные силы Великобритании перестали принимать белых мужчин
10:09, 17 августа, 2022
Евгений Кандаков
176
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#ВВС\n#авиация\n#военные\n#кадры\n#пилоты\n#вакансии\n#мужчины\n#женщины\n#Великобритания
Фото: pixabay.com
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Вакансии свободны только для женщин и представителей меньшинств.

Лондон. Великобритания. Коренным британцам-мужчинам стало невозможно поступить на службу в Королевские Военно-воздушные силы. Командование ВВС Великобритании запретило принимать эту категорию населения ради повышения доли женщин и представителей меньшинств среди летчиков, пишут «Известия» со ссылкой на Sky News.

Источники телеканала из числа военных указывают на инициатора этого негласного указания — главного маршала авиации Майкла Уингстона. Офицеров тревожит такая позиция командования на фоне напряженной международной обстановки.

«Майкл Уингстон готов нарушить производственные требования к воздушным силам лишь для того, чтобы добиться разнообразия», — приводит телеканал слова одного из своих собеседников.

Сообщается также, что число женщин-военнослужащих в Великобритании планируется довести к 2030 году до 30%, и до 20% — представителей национальных меньшинств.

10:09, 17 августа, 2022
Евгений Кандаков
176
0
#ВВС\n#авиация\n#военные\n#кадры\n#пилоты\n#вакансии\n#мужчины\n#женщины\n#Великобритания