Лондон. Великобритания. Коренным британцам-мужчинам стало невозможно поступить на службу в Королевские Военно-воздушные силы. Командование ВВС Великобритании запретило принимать эту категорию населения ради повышения доли женщин и представителей меньшинств среди летчиков, пишут «Известия» со ссылкой на Sky News.

Источники телеканала из числа военных указывают на инициатора этого негласного указания — главного маршала авиации Майкла Уингстона. Офицеров тревожит такая позиция командования на фоне напряженной международной обстановки.

«Майкл Уингстон готов нарушить производственные требования к воздушным силам лишь для того, чтобы добиться разнообразия», — приводит телеканал слова одного из своих собеседников.

Сообщается также, что число женщин-военнослужащих в Великобритании планируется довести к 2030 году до 30%, и до 20% — представителей национальных меньшинств.