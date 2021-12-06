Самую пьющую страну мира обнаружили в Южном полушарии

Второе и третье место по частоте злоупотреблений алкоголем заняли европейские страны.



Канберра. Австралия. Чаще других на нашей планете напиваются жители Австралии. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Согласно данным опросов, с начала 2021 года обычный житель Зеленого континента всерьез злоупотреблял алкоголем 27 раз. Это почти вдвое выше среднемирового показателя (15 раз). Также отмечается, что хотя бы немного спиртного австралийцы выпивают в среднем дважды за неделю.

На второй позиции в списке любителей напиться допьяна оказались датчане, следом идут финны. В пятерку лидеров по этому показателю вошли также Великобритания и США.

В то же время по частоте употребления спиртного первое место досталось французам. По бокалу вина они выпивают в среднем 132 дня в году. Хотя бы небольшое количество алкоголя 120 дней в году употребляют новозеландцы, 112 дней — жители Нидерландов.

Сожалеют по поводу чрезмерных возлияний чаще других ирландцы. Угрызения совести они испытывают обычно после каждой четвертой пирушки. При этом каждый второй участник международного опроса сетовал на то, что «выпил слишком много и быстро».