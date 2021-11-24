Жители Анкары и Стамбула устроили демонстрации из-за обвала национальной валюты

В столице манифестанты подрались с полицией.



Анкара. Турция. Резкое снижение курса турецкой лиры вызвало акции протеста населения. Демонстрации и митинги прошли в Анкаре и Стамбуле, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Halk TV.

Манифестанты выдвинули требования отставки правительства и отказа от власти правящей Партии справедливости и развития, сообщает телеканал. В Анкаре протестующие атаковали полицию.

Изменение курса национальной валюты произошло 23 ноября: с 11,37 до 13,21 турецкой лиры за доллар США. Обвал наблюдался на фоне заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана об эффективности проводимой Центробанком политики снижения процентной ставки.