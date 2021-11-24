Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Разделить нельзя смешать: куда уезжают рассортированные отходы Лонгрид Как «умный дом» упрощает жизнь людей Лонгрид За чертой: новый взгляд на Гоголя Лонгрид

Жители Анкары и Стамбула устроили демонстрации из-за обвала национальной валюты

10:09, 24 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Жители Анкары и Стамбула устроили демонстрации из-за обвала национальной валюты
10:09, 24 ноября, 2021
Евгений Кандаков
82
0
#Турция\n#Эрдоган\n#валюта\n#финансы и деньги\n#падение\n#акции протеста\n#полиция\n#митинги\n#беспорядки
Фото: pixabay.com
82
0

В столице манифестанты подрались с полицией.

Анкара. Турция. Резкое снижение курса турецкой лиры вызвало акции протеста населения. Демонстрации и митинги прошли в Анкаре и Стамбуле, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Halk TV.

Манифестанты выдвинули требования отставки правительства и отказа от власти правящей Партии справедливости и развития, сообщает телеканал. В Анкаре протестующие атаковали полицию.

Изменение курса национальной валюты произошло 23 ноября: с 11,37 до 13,21 турецкой лиры за доллар США. Обвал наблюдался на фоне заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана об эффективности проводимой Центробанком политики снижения процентной ставки.

10:09, 24 ноября, 2021
Евгений Кандаков
82
0
#Турция\n#Эрдоган\n#валюта\n#финансы и деньги\n#падение\n#акции протеста\n#полиция\n#митинги\n#беспорядки
?>