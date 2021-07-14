На Кубе признали гибель одного демонстранта вовремя беспорядков

Волнения вспыхнули на Острове Свободы в минувшее воскресенье.



Гавана. Куба. В министерстве внутренних дел Кубы подтвердили гибель одного из граждан, участвовавших в массовых протестах. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ВВС News.

Сообщается, что погибший - 36-летний Дьюбис Лауренсио Техеда. Трагедия произошла 12 июля в пригороде Гаваны. В МВД заявили, что мужчина вместе с другими демонстрантами пытался захватить правительственное учреждение. По другой версии, группу протестующих обстреляли полицейские.

Массовые протесты и беспорядки начались в крупных городах Кубы 11 июля. Первоначально демонстранты выступали под лозунгами о расширении доступа к вакцинации от коронавируса, улучшении уровня жизни населения и ликвидации дефицита. Затем участники стали требовать изменения политики правительства.

По данным полиции, манифестации вылились в погромы и нападения на силовиков и мирных граждан.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил протестующих в контрреволюционных настроениях и призвал своих сторонников выйти на улицы и провести ответные акции.

Добавим, в Майами (американский штат Флорида) прошли митинги кубинских эмигрантов в поддержку протестов на Острове Свободы.