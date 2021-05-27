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Многоженцев в Швеции объявили вне закона

14:01, 27 мая, 2021
Евгений Кандаков
Многоженцев в Швеции объявили вне закона
14:01, 27 мая, 2021
Евгений Кандаков
122
0
#семья\n#законы\n#жены\n#развод\n#запрет\n#Швеция
Фото: pixabay.com
122
0

Ранее такой брак считался легитимным, если был заключен в другом государстве.

Стокгольм. Швеция. Многоженство окончательно запретят в стране, с которой связано понятие «шведская семья». Как пишет «Российская газета» со ссылкой на издание Aftenbladet, полигамия будет незаконна в Швеции вне зависимости от места заключения такого брака.

Закон об этом принял парламент, в силу он вступит с 1 июня 2021 года. В частности, с этого дня в Швеции браки с несколькими женщинами одновременно будут считаться нелегитимными, даже если они были заключены в других государствах.

До недавнего времени в законодательстве делалось исключение для приезжих многоженцев. При этом права женщин из полигамных семей будут учитываться при расторжении брака. Они получат право на свою часть совместно нажитого имущества.

14:01, 27 мая, 2021
Евгений Кандаков
122
0
#семья\n#законы\n#жены\n#развод\n#запрет\n#Швеция